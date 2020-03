È partito dalla Cina il secondo team composto da 12 esperti cinesi che voleranno in Italia per aiutare a sconfiggere il Coronavirus. Lo riporta il Global Times su Twitter che, riprendendo la Zhejiang Tv secondo cui nel gruppo ci sono anche “specialisti di medicina tradizionale cinese”, chiude il post con l’hashtag #ForzaItalia. In una telefonata serale, il presidente Xi Jinping ha detto ieri al premier Giuseppe Conte che la Cina avrebbe inviato altri medici “per assicurare forniture mediche e altra assistenza” nella crisi del Covid-19.

A 12-member medical experts team, including traditional Chinese medicine specialists will fly to #Italy to help Italy combat the #COVID19 pandemic. This is the 2nd team dispatched from China to Italy, Zhejiang TV reported Tuesday #ForzaItalia pic.twitter.com/ybs03kPUfr

