Ingressi separati ad’intervalli regolari, attività all’aperto e dimezzamento di alunni per classe con turnazioni. Questa potrebbe essere la scuola a partire da settembre, come riportato da “TgCom24” è stato reso noto un provvedimento di ben 60 pagine, per poter far ripartire l’istruzione. In Piemonte la prossima settimana 7 scuole effettueranno i Beta Test con le nuove misure anticontagio.

