L’emergenza Coronavirus continua in Italia e nel mondo, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “La Repubblica”, A Castano Primo (provincia di Milano) è stato scoperto un gruppo di anziani tra i 65 e i 75 anni che per giocare a briscola si riuniva nel bosco. Il gruppetto è stato scoperto dai passanti grazie alle urla durante le partite e hanno avvertito le autorità. La polizia ha preferito lanciare un avvertimento e non multare il gruppo di anziani.