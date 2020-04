L’emergenza Coronavirus continua in Italia e nel mondo, i dati sono sempre più drammatici, ma non tutti rispettano le norme previste nel dpcm del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Il Messaggero”, a Padova c’è stata una festa con grigliata in un condominio. La polizia fortunatamente ha scoperto l’assembramento e ha denunciato 12 persone.