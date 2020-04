Scoperto nuovo barbiere che operava abusivamente a Mondragone, nel casertano. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato e sanzionato una barberia aperta in violazione delle misure ministeriali sull’epidemia da coronavirus. Stando a quanto riferito da “Teleclubitalia.it”, una pattuglia delle Fiamme Gialle ha avuto una segnalazione di un possibile barbiere abusivo in giornata. A quel punto si è appostata nella zona segnalata fino ad intercettare un soggetto la cui acconciatura tradiva un recente taglio di capelli. A quel punto sono scattati i controlli. Un uomo aveva ricavato un piccolo locale al piano terra di una civile abitazione. All’interno di essa aveva allestito una poltrona da barbiere e tutto l’occorrente per l’esercizio dell’attività vietata. Il titolare ha ricevuto una denuncia. Il cliente che si è tagliato i capelli ha ricevuto invece una sanzione pecuniaria perché fuori dalla sua abitazione senza giustificato motivo di necessità.