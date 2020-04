Ora, a tre giorni di distanza dalla conferenza stampa, Palazzo Chigi è intervenuto con una nota per chiarire. Di seguito la nota: “Il premier, nell’occasione della conferenza stampa, ha smentito vere e proprie fake news che rischiavano di alimentare divisioni nel Paese e di danneggiarlo, compromettendo il “senso di comunità”, fondamentale soprattutto in questa fase di emergenza. Per quanto riguarda le critiche al premier di aver “strumentalizzato” l’intervento su reti unificate per attaccare le opposizioni, si precisa che non è mai stato chiesto che la conferenza stampa venisse trasmessa a reti unificate e infatti è stata trasmessa solo da alcuni canali tv e solo per una parte e non interamente. I direttori sono anche liberi di sostenere la singolare opinione che il Presidente del Consiglio non avrebbe dovuto smentire fake news e calunnie nel corso di una conferenza stampa rivolta al Paese, né dovrebbe parlare di un tema rilevante e di interesse generale come il Mes”.