Le forze dell’ordine hanno provveduto subito a smantellare le piscine e a ristabilire l’ordine. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Raffaele Bene, attraverso un post sulla sua pagina Facebook: “Purtroppo anche il giorno di Pasqua ci vediamo costretti ad intervenire e questa volta addirittura all’interno di un condominio di Casoria. Grazie ad una vostra segnalazione ho potuto dare mandato alla polizia locale che, in un blitz congiunto con i carabinieri, stamattina ha smantellato ben due piscine arbitrariamente installate sul terrazzo di un parco, divenuto un intollerabile luogo di assembramento per tante persone ivi residenti. Purtroppo ci sono i soliti cretini che non hanno ancora compreso la gravità della situazione. Come vi avevo preannunciato, oramai siamo nella fase di tolleranza zero e laddove possibile, se necessario, entreremo fin dentro le case per il bene di tutti”.