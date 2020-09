Come si legge su “Gds.it” si sono registrati altri sette casi da coronavirus a Sciacca e 50 persone in isolamento domiciliare dopo la morte di un anziano il cui tampone, successivo al decesso, è risultato positivo. La città della provincia di Agrigento ha il numero più alto di casi Covid, ben 28. Il sindaco Francesca Valenti ha comuicato sette nuovi casi, compreso il ricovero in terapia intensiva di sabato sera e un trasferimento al reparto di malattie infettive del S.Elia di Caltanissetta. L’ultimo contagio riguarda un novantenne deceduto, la cui positività è stata certificata dopo la morte.