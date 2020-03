Nelle ultime ore sono stati sbloccati i voli per far rimpatriare gli italiani rimasti all’estero. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è riuscito ad ottenere lo sblocco di diversi voli per i connazionali non residenti all’estero e gli studenti Erasmus che non riescono a tornare in Italia a causa dell’emergenza Coronavirus. Sono stati sbloccati i voli dalla Romania, dove si trovano molti studenti di medicina, dalla Spagna, da Tunisia, Serbia e Polonia, così come a Londra e in Marocco. I biglietti per questi voli sarebbero già in vendita. La tratta Parigi-Roma resta invece operativa. Sulla base degli accordi già raggiunti si prevedono quattro voli da Londra, tre dalla Romania, quattro da Madrid, due da Malaga, mentre da Bruxelles rimane un volo al giorno più due voli in più due volte a settimana. Nelle ultime 72 ore sono stati rimpatriati circa 10mila italiani che ora dovranno mettersi in auto-isolamento.