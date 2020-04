Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, si registrano quattro morti per Coronavirus a Savona nelle ultime 24 ore. Tra di loro anche un siciliano, Giovanni Antonuzzo, imprenditore di 46 anni originario di Gela. L’uomo è deceduto all’ospedale San Paolo di Savona dove era ricoverato da alcuni giorni e, come riferito dai medici, non aveva patologie pregresse che possano avere provocato il decesso. Titolare della A.G. System, azienda attiva nelle installazioni elettriche industriali con sedi a Savona e Varese, lascia moglie e due figli.