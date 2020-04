Il comico palermitano Sasà Salvaggio, in merito alla situazione legata al Coronavirus, ha voluto lanciare un appello alla Regione affinchè, per questi due giorni di festività, possano essere autorizzate le grigliate in balcone. Una pratica solitamente vietata all’interno di un condominio, ma che viene proposta per cercare di rallegrare questi giorni di festa in cui si dovrà stare a casa. Esortando tutti i siciliani a rimanere in casa anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta, così come disposto dal governo per via dell’emergenza Coronavirus, lo stesso ha dichiarato: “Adesso si avvicinano Pasqua e Pasquetta… ma come si fa? Un poco di salsiccia almeno… Faccio un appello al presidente della Regione di autorizzare l’arrostita nel balcone. Nella normalità non si può fare, ma vista l’emergenza…. Magari un piccolo barbecue”, dice ironico (ma non troppo) Sasà Salvaggio, che ricorda: “Mi raccomando però restate a casa. Ce la faremo. Ce la dobbiamo fare”. Ecco qui di seguito il video in questione.