Al via in Sardegna (zona bianca) i test per chi sbarca in porti e aeroporti.

Secondo quanto riporta “Unionesarda.it”, chi sbarca nell’Isola dovrà presentare un certificato che attesti o l’effettuata vaccinazione anti-Covid oppure un documento che dimostri che il passeggero in questione è risultato negativo a un tampone effettuato non oltre 48 prima della partenza.





«E’ necessario difendere la fascia bianca conquistata dalla Sardegna, che è la prima, e per ora unica, regione sottoposta a limitazioni più blande», ha spiegato il governatore Solinas, che ha sottolineato la necessità di «tutelare i risultati ottenuti finora dall’Isola» nella lotta alla pandemia.