«Conte sta facendo confusione. Migliaia di lavoratori e imprenditori non sanno cosa fare domani mattina. Dobbiamo lavorare insieme per affrontare il virus e la crisi economica». Queste alcune delle parole di Matteo Salvini, intervenuto nel corso della trasmissione “Non è L’Arena”, durante la quale ha criticato il Governo per la gestione dell’emergenza Coronavirus.