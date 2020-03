Come riportato da “FanPage.it” il leader della Lega, Matteo Salvini, va all’attacco del governo sull’emergenza Coronavirus, sostenendo che “il governo ha vacillato” in riferimento alle norme attuate in ritardo soprattutto in alcuni paesi, contrariamente a quanto fatto da alcune Regioni e alcuni sindaci. Inoltre Salvini attacca l’esecutivo per la decisione di non dichiarare Alzano e Nembro zona rossa: «Penso che quel diniego abbia causato diverse morti evitabili».