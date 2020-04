È saltato il Consiglio dei ministri previsto nella giornata di giovedì che avrebbe dovuto dare il via libera al “decreto aprile”. Il provvedimento, contenente le misure economiche per superare l’emergenza, è ancora in fase di completamento e potrebbe essere varato dall’esecutivo a inizio maggio. Come riporta Corriere.it. è atteso nei prossimi giorni l’ok al decreto Semplificazioni, altra misura con cui il governo punta alla ripartenza economica dopo la Fase 1.