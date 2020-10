Il Monza ha comunicato con una nota questa mattina quattro nuovi casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra riscontrati dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguito. Si tratta di due calciatori, e due membri dello Staff tecnico, che sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.

Le quattro nuove positività si vanno ad aggiungere ai cinque casi di settimana scorsa: sette calciatori e due dello staff di mister Brocchi. Tutti gli altri giocatori, negativi al tampone, continuano ad allenarsi come da protocollo federale.





Nel pomeriggio ci sarà invece l’allenamento della truppa di Brocchi in vista della sfida di sabato pomeriggio con il Vicenza. Sono tornati infine dall’Under 21 i centrocampisti Colpani e Frattesi che si allenano a parte. Al momento, dunque, il Monza rischia di scendere in campo sabato contro il Vicenza senza sette giocatori.