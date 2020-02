Altre tre vittime in Italia che si aggiungono alle precedenti sette provengono tutte dalla Lombardia e si tratta di persone di almeno 80 anni, come fatto sapere da Borrelli in conferenza stampa. Il capo della Protezione Civile comunica che le unità contagiate sono salite a 322, con un incremento di 39 contagiati rispetto al bollettino della mattinata. Il totale dei deceduti è di dieci perché, spiega ancora, «abbiamo registrato la morte di tre persone nelle ultime ore in Lombardia di un’età adulta. Persone che sono ultraottantenni». Si tratta di un maschio di 84 anni, uno di 91 anni e una donna di 83 anni. Rezza parla di un tasso di mortalità tra il 2% e il 3% e conferma che la malattia è più grave per le persone più anziane che solitamente vengono difese dai vaccini antinfluenzali.