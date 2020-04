Ecco qui di seguito il messaggio del sindaco di Milano Beppe Sala, il quale ha parlato in merito all’emergenza Coronavirus, incrociandosi inoltre con quanto dice anche il governatore Attilio Fontana: “Oggi ho visto abbastanza gente in giro: ognuno avrà avuto i suoi buoni motivi, ma lasciatemi dire che questi sono i giorni in cui non dobbiamo mollare perché oggettivamente ci sono segnali di miglioramento. Non sprechiamo lo sforzo fatto fino a oggi. Per quanto riguarda i numeri siamo nel rispetto della linea di continuità. Non esiste più incremento, siamo in piano, a breve si dovrebbe iniziare la discesa”. Nel videomessaggio Sala era nel quartiere Barona, dove ha visitato uno dei sette hub cittadini da cui partono aiuti alimentari per le famiglie più bisognose. “Qui c’è uno dei nostri sette hub nella città da cui partono gli aiuti alimentari che vanno alle famiglie milanesi più bisognose, aiutiamo circa 10 mila nostri concittadini con pacchi costruiti sulle esigenze delle famiglie, se ci sono bambini o qualcuno con intolleranze alimentari. Ormai il servizio è attivo da tre settimane”. L’hub riceve dal magazzino del Banco alimentare le derrate: arrivano più o meno 1-2 tonnellate al giorno, che vengono stoccate e poi i volontari creano i pacchi e le spese per le persone. Sono spese settimanali che vengono trasportate con 25 pulmini a casa delle famiglie, con tutti i dispositivi di protezione individuale. Ogni spesa pesa circa 8 chili e si compone ad esempio di passata di pomodoro, pasta, riso, biscotti, da qualche giorno anche latte, succhi di frutta e formaggini.