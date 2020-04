Un incendio è scoppiato al centro d’accoglienza a Torre Maura, in via Codirossoni. Il rogo è ancora in corso e le informazioni diffuse in questi primi momenti concitati ancora frammentate: a quanto appreso da Fanpage.it, sarebbe in corso una rivolta all’interno dello stabile, dove qualche giorno fa alcune persone erano risultate positive al coronavirus. All’esterno dell’edificio ci sono i Vigili del Fuoco: ci sarebbero alcune difficoltà logistiche nell’intervento derivanti dal fatto che non è nota attualmente la situazione all’interno del centro d’accoglienza, colpito da alcuni casi di Covid-19. Sul posto sono arrivate in poco tempo diverse camionette della Polizia di Stato, i pompieri e gli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale. Il centro era in quarantena dopo casi di coronavirus. Angela Barone, presidente del Comitato inquilini di Isveur spiega: “Non sappiamo bene cosa sia accaduto, forse gli ospiti del centro hanno assorbito la tensione che c’è stata intorno a loro questi giorni e sono esasperati per l’isolamento. Finora non abbiamo notizie di feriti né tra i migranti né tra i lavoratori della struttura. I pompieri sono già intervenuti e hanno spento parte dell’incendio, impedendo al rogo di degenerare in una catastrofe. Continuiamo a monitorare la situazione, in continuo aggiornamento”. Per il video: CLICCA QUI