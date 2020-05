L’emergenza Coronavirus sta scemando in Italia, i contagi sono in calo. A Roma però, una bimba di 1 anno, è risultata positiva al Covid-19. Secondo quanto riporta “Il Messaggero” anche il padre è risultato positivo al virus, circa l’11 aprile. Domenico Margini, papà della bimba, ha voluto raccontare al quotidiano le sue sensazioni dopo la notizia che il tampone della bambina era positivo, di seguito il racconto: “È stato il momento più brutto: ci dicevano di stare tranquilli, che ai bambini non prende, poi è arrivato il risultato. Un colpo al cuore. Eleonora è una bimba vivace, di solito a casa era una gran giocherellona, soprattutto con la sorella, con cui magari si litigavano i giocattoli. Qui con me è diventata più calma, cerco di non farla intristire, di farle trascorrere il tempo in modo sereno, di darle tranquillità”.