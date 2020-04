L’emergenza Coronavirus si sta attenuando in Italia, i nuovi contagi sono in calo. La Fabi ( sindacato del settore bancario) ha raccomandato l’uso dei fazzoletti al Bancomat, che potrebbe essere a rischio contagio. Queste le parole di Gabriele Urzì, Segretario Provinciale Fabi Palermo: ” In Italia circola ancora troppo contante ma stavolta occorre un uso più cauto delle banconote e un incremento dell’uso dei pagamenti online, con carta o con lo smartphone. Purtroppo questo può portare un impatto negativo su chi non ha un conto corrente o sulle persone più anziane, che sono peraltro i soggetti più a rischio. Come hanno dimostrato i ricercatori, banconote e monete, possono trasmettere il coronavirus ma in realtà, quasi paradossalmente, i rischi sono minori di quelli nel digitare i tasti del pin di un bancomat o prendere in mano una carta di credito visto che il virus sopravvive più a lungo sulla plastica. Per essere sicura una transazione dovrebbe essere contactless o tramite uno smartphone, metodi che si stanno diffondendo sempre di più. I rimedi? Almeno per ora, usare guanti in nitrile, non toccarsi con gli stessi il volto, cambiarli spesso, usare un fazzolettino sui tasti del Bancomat e privilegiare, ove possibile, i pagamenti contactless, o con le apposite app per gli smartphone”.