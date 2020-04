Un detenuto di 52 anni, ha avuto concessi gli arresti domiciliari a Palermo essendo un soggetto a rischio per quanto riguarda il Coronavirus. Come riporta “Repubblica.it”, il giudice Luisa Trizzino ha scritto nel suo provvedimento: “Il detenuto risulta affetto da pluripatologie invalidanti che lo espongono ad un oggettivo elevato rischio per la vita in caso di infezione da Covid-19 con conseguenze irreparabili per il medesimo, per la restante popolazione detenuta ristretta presso questa struttura penitenziaria, nonché per il personale di polizia penitenziaria e personale operante”. L’arrestato si trovava al carcere Pagliarelli e adesso è ritornato nella sua casa.