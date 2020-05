I dati del bollettino diramato dalla Protezione civile vedono oggi, 19 maggio, un calo dei nuovi contagi e dei morti da Coronavirus. Il totale delle vittime in Italia è di 32.169 persone dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia di Covid-19. Sono 162 le nuove vittime nelle ultime 24 ore: un dato che ieri era sceso per la prima volta sotto ai 100 (99, mentre due giorni fa erano 145, 153 tre giorni fa, 242 quattro giorni fa e 262 cinque giorni fa).

Continua a diminuire il numero delle persone “attualmente positive” al Coronavirus. Un trend in discesa iniziato una ventina di giorni fa, quando si è registrato un calo di –3.106 malati. A undici giorni fa risale il decremento record di – 6.939 pazienti. Oggi è stato registrato un -1.424 pazienti (in linea con il dato di ieri, –1.798, e con quello di due giorni fa, –1.836). Il totale degli attualmente positivi al virus è 65.129 (ieri erano 66.553)

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

27.291 in Lombardia

9.635 in Piemonte

5.330 in Emilia Romagna

3.754 in Veneto

3.786 nel Lazio

2.323 in Toscana

2.128 nelle Marche

2.264 in Liguria

1.941 in Puglia

1.518 in Campania

1.524 in Sicilia

1.389 in Abruzzo

600 in Friuli Venezia Giulia

382 in Calabria

341 in Sardegna

308 a Bolzano

204 a Trento

212 in Molise

84 in Basilicata

66 in Umbria

49 in Valle d’Aosta