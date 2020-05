Dopo il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, anche il presidente della Regione Nello Musumeci si scaglia contro la movida in Vucciria. Le immagini di Pomeriggio 5, come riporta gds.it, hanno mostrato la folla di giovani in strada senza mascherine e senza il rispetto della distanza imposti dall’epidemia di coronavirus. Questo il commento del Presidente Musumeci: “Da cittadino sono fortemente preoccupato, da governatore temo che si debba necessariamente tornare indietro. Non vorrei assolutamente farlo, ma se queste scene si dovessero ripetere nelle prossime giornate sarò costretto ad adottare provvedimenti. Alcuni di quei ragazzi che stavano in mezzo alla folla avrei voluto fare vedere quello che accadeva nei reparti di terapia intensiva con giovani ricoverati su quei letti. Possiamo goderci la ricreazione ma possiamo farlo guardandoci attorno e se c’è confusione ci spostiamo in altra strada”.

Dichiarazione che seguono l’ultimatum di Orlando che ha minacciato di chiudere alcune zone della città se persisteranno le condizioni di mancato rispetto delle norme anti-contagio.