Una donna albanese di 45 anni è stata multata e denunciata dai carabinieri della stazione modenese di Pavullo nel Frignano, per aver violato la quarantena. La donna era appena rientrata dall’estero e per questo era stata sottoposta a un periodo di isolamento domiciliare precauzionale.

Ma, come si legge su “Fanpage.it”, lo ha violato per andare a denunciare lo smarrimento di un documento. Gli uomini delle forze dell’ordine l’hanno quindi denunciata per violazione delle norme anti-contagio.