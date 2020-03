E’ tornata dalla Lombardia ed è andata a trovare il nonno che stava in una residenza assistita a Villafrati. Ora quello di Villafrati rischia di essere un pericoloso focolaio. Stando a quanto riferito da “Blogsicilia.it”, sono infatti sedici gli anziani positivi al Coronavirus ospiti della residenza sanitaria assistita del comune di Villafrati: l’intera struttura è in isolamento da ieri pomeriggio con dentro oltre cento persone fra dipendenti e ospiti di cui si attende l’esito del tampone. Undici anziani, quelli che presentavano sintomi più gravi nella notte sono stati trasportati all’ospedale di Partinico, appena allestito per ricevere i contagiati da Covid-19 che già ospitava quattro pazienti arrivati da Palermo. Il virus sarebbe arrivato nella Rsa di Villafrati portato da una giovane rientrata dalla Lombardia nei primi giorni di marzo. La ragazza sarebbe andata a salutare il nonno ospite della struttura. La giovane avrebbe cominciato ad avvertire i sintomi quattro-cinque giorni dopo la visita all’Rsa, e si sarebbe sottoposta al tampone risultando positiva. Solo allora è scattata l’indagine a ritroso dei suoi incontri e si è arrivati alla vita alla Rsa di Villafrati, dove contemporaneamente i casi di febbre fra gli anziani stavano cominciando a manifestarsi.