Il Coronavirus continua ad incutere timore in tutto il mondo. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese “The Sun” Dan Petrescu, allenatore del Cluj ed ex calciatore che in Italia ha vestito le maglie di Foggia e Genoa, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa dei sintomi da Covid-19, diventando la 13a persona all’interno del club ad aver contratto la malattia.