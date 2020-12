Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, è intervenuto nel corso dello speciale Covid 19, domande e risposte in onda su Rainews24:

«Quelle adottate per Natale sono misure necessarie ma non credo che per la tempistica saranno sufficienti a fermare la terza ondata: occorre almeno un mese per invertire la tendenza e re-tracciare i contagi»