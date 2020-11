“L’aspetto positivo degli ultimi giorni è che c’è stato un rallentamento della crescita, ma siamo ancora in presenza di un aumento che riguarda migliaia di casi. Dobbiamo avere pazienza, continuare ad applicare le misure e fra due settimane ragionare su cosa fare a seconda della circolazione del virus. Ma abbassare la guardia ora e’ un azzardo”.

Così Walter Ricciardi ospite di Porta a Porta.





Il consulente del Ministro Speranza sulle riaperture in vista del Natale chiarisce: “Bisogna valutare territorio per territorio, nei territori in cui la circolazione del virus è contenuta si può pensare di riaprire esercizi commerciali, a riconsentire una circolazione delle persone, mentre negli altri territori no”.