Walter Ricciardi, consulente personale del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera.

Ecco alcune sue parole: “Le mascherine in strada aiutano ma sono sempre una forma di contenimento. Come anche la limitazione oraria di alcune attività. Se non funzionano, si passa all misure mitigazione. Come la zona rossa: chiudere un palazzo, un quartiere, un paese. Sono misure estreme. Ma ora non ci sono le condizioni, e dobbiamo fare di tutto perché non si verifichino.

Quando non si riesce ad attuare strategia di contenimento, bisogna adottare quella di mitigazione. Contenimento significa rintracciare e limitare i focolai. Nessuno al mondo era preparato, noi siamo stati i primi e abbiamo fatto il possibile prima per contenere. Poi, quando abbiamo capito che non era possibile, abbiamo dovuto mitigare. E anche in questo siamo stati i primi al mondo. Il nostro modello decisionale è oggi citato come esempio positivo”.