“Il calcio non è essenziale. E’ importantissimo per il nostro paese ma non è essenziale.

Non dobbiamo dimenticare che il 19 febbraio a San Siro si è giocata una partita, Atalanta-Valencia, che è stato il detonatore della più alta letalità del mondo che si è verificata a Bergamo.





Noi dobbiamo stare attenti: quando si dice ‘facciamo tornare migliaia di persone negli stadi’, stiamo dicendo ‘venite a contagiarvi, poi tornate a casa e ammazzate i vostri genitori’.

Le attività legate al tempo libero possono essere rimandate, soprattutto se si parla di uno sport di contatto e se c’è contatto nell’atto sportivo e negli spogliatoi”. Sono le parole di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute a “L’aria che tira”.