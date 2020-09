Walter Ricciardi, consulente del governo e membro del board dell’Oms, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Messaggero”: «Siamo messi meglio rispetto ad altri Paesi come la Francia perché abbiamo fatto una serie di scelte durante e dopo il lockdown, ma adesso paghiamo l’allentamento della guardia che è avvenuto in estate. Dobbiamo metterci in testa che non dobbiamo più sgarrare».