Matteo Renzi ha parlato a Tgcom24 a proposito del decreto che sancirà la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia dal 4 Maggio. Ecco le sue parole: “Non è facile per nessuno, evitiamo le polemiche, ma anche io sono molto molto perplesso. E’ un mese che chiedo di riaprire. Spagna e Germania riaprono, la Francia riapre la scuola. Noi abbiamo avuto il lockdown più duro di tutti e non riapriamo: c’è qualcosa che non va. Dirò la mia a Conte giovedì in aula al Senato. Se non si riparte in autunno la nostra economia sarà ko”.