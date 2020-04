Il primo cittadino di Modica, Ignazio Abbate, ha fatto sapere che il cimitero non riaprirà, spiegando la decisione col fatto che «ieri 12 cittadini si trovano in quarantena domiciliare perché venuti a contatto con un soggetto di Ragusa positivo al Covid 19». «Con grande rammarico – scrive sulla sua pagina Facebook Ignazio Abbate – visti i casi potenziali sul territorio modicano, mi vedo costretto a rallentare le operazioni di ritorno alla normalità, a cominciare dal cimitero. Fino a quando non avremo notizie certe circa l’esito dei tamponi, il cimitero resterà chiuso».