Nella mattinata di oggi mi confronterò con il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Silvio Brusaferro, ndr) in ordine alle ragioni che hanno determinato la ‘zona arancione’ in Sicilia. Leggo sulla stampa farneticazioni (qualche volta strumentali, qualche altra dettate dalla voglia di fare polemica a tutti i costi) in ordine all’occupazione dei posti letto in Sicilia e mi pare, quindi, indispensabile pubblicare il report settimanale utilizzato da Roma“. Lo scrive sulla sua pagina Facebook l’assessore alla Salute della regione Siciliana Ruggero Razza.

“Come vedete i nostri indici di occupazione erano ben al di sotto della soglia di allerta – aggiunge -. E, riferendosi ai dati alla scorsa settimana, essi non tengono neppure in considerazione il piano approvato dal Comitato tecnico scientifico che li aumenta ancora di più. Sono fatti, non analisi”.