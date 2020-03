«Non credo che la Serie A ricomincerà il 3 aprile. Ogni giorno ci sono sempre più contagi in Italia. Siamo isolati, ci alleniamo a casa. L’Italia ha reagito in ritardo, il presidente Conte ha annunciato cinque diversi decreti ogni giorno». Questo l’attacco da parte dell’attaccante della Sampdoria Ramirez, intervenuto a “Sport 890”, nei confronti del Governo italiano ed in particolare dei decreti emanati dal premier Conte.