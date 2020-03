In questi giorni si leggono storie di ragazzi italiani bloccati all’esterno in piena emergenza Coronavirus. Proprio come si legge nell’articolo de “Ilmessaggero.it”, che riporta la vicenda di una ragazza italiana rimasta in Francia. La mamma della ragazza che si chiama Chiara ed ha 32 anni, Francesca Romana Perrotta, ha svelato che sua figlia ha rischiato di morire «febbre altissima, tosse, non respirava quasi. Ma sono riuscita a salvarla in extremis, al telefono». La ragazza «è rimasta per quattro giorni abbandonata a sé stessa. poi il dottore le ha detto di correre in ospedale». Adesso sta lottando per la vita: «È ricoverata in terapia intensiva sotto ossigeno e combatte per uscire fuori da questo incubo».