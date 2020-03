La decisione del Brescia di convocare alcuni membri dello staff nonostante i divieti da parte della regione Lombardia e del Governo per l’emergenza Coronavirus ha portato ad alcune prese di posizione da parte di calciatori ed ex calciatori. Adesso è arrivato un duro commento da parte dell’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi. “Gente così fa’ solo del male …. non solo al CALCIO !!! Vergognati ….”: