Facevano surf a circa 200 metri dalla battigia nel litorale della Lanterna a Scoglitti, nel Ragusano: per questo quattro persone di età compresa tra 49 e 22 anni sono state denunciate all’autorità giudiziaria dai carabinieri di Vittoria per aver violato le ordinanze emanate a livello nazionale e regionale volte al contenimento dell’epidemia da Coronavirus. Ai militari che hanno chiesto se fossero informati del divieto di fare attività sportiva e di uscire da casa senza un valido motivo, hanno risposto che ne erano a conoscenza ma che le condizioni del mare erano talmente favorevoli che sarebbe stato un peccato non approfittarne.