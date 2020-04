Con l’arrivo ormai imminente della stagione estiva, per consentire il turismo regionale, il presidente della Puglia, Michele Emiliano, ha spiegato a Rai Radio 1 una possibile soluzione: “Penso a misure molto rigide, che consentano a chi decida di passare le vacanze in Puglia di effettuare tamponi all’entrata delle strutture turistiche”. L’alternativa, far saltare la stagione, è definita “terrificante” dallo stesso Emiliano, perché comporterebbe perdite quantificabili in almeno un miliardo di euro a livello economico.