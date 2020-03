L’emergenza Coronavirus continua in Italia, ma non ferma il fenomeno della prostituzione. Infatti secondo quanto riporta “Il Resto del Carlino” una prostituta è stata denunciata 2 volte a Ravenna per inosservanza del nuovo decreto Conte. La giovane, per tentare invano di evitare la denuncia, ha in buona sostanza sostenuto che si trovava lì per lavorare per l’autosostentamento: come dire che il suo caso era come quello dei lavoratori autorizzati a recarsi al lavoro.