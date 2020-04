Nessuna riapertura per i negozi a partire dal 4 maggio. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, Questo è quanto sarebbe emerso dalla cabina di regia tra governo e enti locali. Sul commercio a dettaglio, si apprende ancora, il governo ragionerà nei prossimi giorni. Una possibile data di riapertura per il commercio al dettaglio, che tuttavia resta un’ipotesi priva di alcuna conferma ufficiale, è quella del 18 maggio. E’ stato prorogato, anche, il lockdown per parrucchieri e centri estetici.