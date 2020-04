Un’altra vittima per il Coronavirus al Covid hospital di Partinico. Stando a quanto riferito da “Palermotoday.it”, perdere la vita è stato Calogero Baldacchino, 72 anni, di Agrigento, bancario in pensione. L’uomo era ricoverato da settimane nel nosocomio del Palermitano insieme alla moglie. Entrambi avevano scoperto di essere stati contagiati dal Covid-19 dopo essere rientrati da una vacanza in Portogallo. E’ la tredicesima vittima per il Coronavirus per la provincia di Agrigento.