Intervenuto ai microfoni di “Alè Padova”, Alessandra Bianchi, amministratore delegato del Padova, si è espresso così: «Il 4 maggio andrà in scena l’Assemblea di Lega Pro. Il tema di proseguire o no la stagione va avanti da oltre un mese. Non ho nulla da aggiungere rispetto ai messaggi lanciati ai tifosi, se ci saranno le condizioni di sicurezza il campionato deve ripartire, l’idea del sorteggio la vedo soltanto come un’extrema ratio. Ottenere i playoff sul campo sarebbe la cosa che auspichiamo tutti noi».