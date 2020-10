Ancora una proroga della “zona rossa” a Galati Mamertino, in provincia di Messina.

Lo ha deciso, secondo quanto riporta “Blogsicilia.it”, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, con un’ordinanza firmata ieri sera.





Il provvedimento, adottato d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, resterà in vigore fino alla mezzanotte di domenica 1 novembre. Attualmente sono in vigore nell’Isola, oltre Galatie Torretta, “zone rosse” a Sambuca di Sicilia in provincia Agrigento (fino al 7 novembre), Mezzojuso nel Palermitano e Randazzo nel Catanese. Su questi ultimi due comuni oggi potrebbero intervenire proroghe essendo entrambe in scadenza.