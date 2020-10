Arrivano diverse novità con il Nuovo Dpcm annunciato ieri dal Premier Conte.

I centri commerciali potranno continuare a rimanere aperti anche nel weekend, fatte salvo le ordinanze di alcune regioni che ne dispongono la chiusura.





Potranno continuare la loro attività anche tutti i negozi al dettaglio come calzature, abbigliamento, accessori, librerie e profumerie senza limiti di orario. Cinema e teatri dovranno rimanere chiusi, mentre potranno restare aperti i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.

Per il momento non chiuderanno nemmeno parrucchieri e centri estetici così come i luoghi di culto. Bar e ristoranti possono rimanere aperti anche sabato e domenica. L’attività dei locali sarà però consentita, come tutti gli altri giorni della settimana, soltanto dalle 5 alle 18.