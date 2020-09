Il caso di un’estetista di Salinagrande, risultata positiva al Covid-19, secondo quanto riporta “Primapaginatrapani.it”, sta scatenando il caos. La proprietaria del centro estetico sarebbe la causa dell’annullamento di un matrimonio.

La sposa, infatti, nei giorni scorsi era stata in contatto con l’estetista.

Da qui, la scelta di annullare il matrimonio e l’attesa dei risultati del tampone. Per adesso, tutti in quarantena volontaria. Anche il sacerdote che nei giorni scorsi ha benedetto la casa ai Novelli sposi. La notizia si è diffusa immediatamente e la preoccupazione degli abitanti di Salinagrande e delle frazioni adiacenti – Marausa, Palma e Pietretagliate – è tanta.