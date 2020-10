Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, ragion per cui il premier Conte insieme al ministro per la Salute, Roberto Speranza, sono pronti ad adottare delle misure restrittive.

Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport” nel nuovo dpcm che varrà da domani, sarà messo il veto sugli sport di contatto. Quindi non si potranno fare i seguenti sport: calcio (e derivati), basket, pallavolo, beach volley, i balli di coppia e di gruppo, boxe, arti marziali ecc…





Mentre gli sport che si potranno continuare a svolgere saranno: Nuoto, palestra, tennis, padel, footing ecc…