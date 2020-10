Avanza lo spettro della zona rossa a Galati Mamertino, Secondo quanto riportato da “La Gazzetta del Sud” il numero dei contagiati è schizzato a 69

«Siamo in contatto con il commissario straordinario per l’emergenza Carmelo Crisicelli e con l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza per valutare tutte le misure necessarie», ha detto il vicesindaco Vincenzo Amadore.





Il sindaco Nino Baglio ha firmato l’ordinanza che limita l’accesso e l’allontanamento dal territorio comunale per tutti i residenti e altri soggetti, se non per motivi indispensabili.