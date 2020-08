In un’intervista rilasciata all’Ansa, il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha evidenziato come il ritorno degli studenti sui banchi di scuola comporti un rischio decisamente limitato, ma che deve essere affrontato necessariamente: «Si deve tornare a scuola. Il rischio zero evidentemente non esiste, ma è un rischio che non possiamo non correre. Sono sette mesi che le scuole sono chiuse. Da sempre il rischio zero a scuola non esiste. Non è esistito con l’influenza, con il meningococco, con il morbillo e molte altre malattie infettive contagiose. Il rischio zero non esiste ma è calcolato come in tutte le altre attività, in tutto il resto del mondo. Dovevano essere scritte regole molto precise ed invece oggi ognuna fa come gli pare. Le decisioni che stanno prendendo le scuole poco hanno a che vedere con la scienza e con l’evidenza della letteratura.

Se vengono usate le mascherine (non durante le lezioni) dov’è il problema di fare la ricreazione, di entrare a scuola assieme. Che differenza c’è? I ragazzi vanno al supermercato, negli autobus e negli altri luoghi di aggregazione. Sento dire che hanno tutti paura ma, per esempio che copertura vaccinale ha il corpo scolastico per le varie Malattie infettive prevenibili da vaccino?

In questo momento in Italia se c’è uno che ha un sintomo compatibile con il Covid gli fanno il tampone e quindi lo tiriamo fuori, e ciò significa che c’è una bassissima circolazione nonostante quello che si voglia dire